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TÜRŞAD: 0 - Fenerbahçe Parolapara: 3

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 15:51
  • Giriş: 22.10.2023 15:51
  • Güncelleme: 22.10.2023 15:51
Kaynak: AA
TÜRŞAD: 0 - Fenerbahçe Parolapara: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Setler: 17-25, 20-25, 32-34

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Mertcan Akın, Burhan Zorluer)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbulak, Caner Pekşen, Luburic, Caner Dengin)

Süre: 106 dakika (26, 28, 52)

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