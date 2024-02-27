Türü koruma altındaki kartal yaralı bulundu

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde türü koruma altında olan yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, Dörtdivan ilçesine bağlı Çardak köyü yakınlarında yaralı şahin buldu. Türü koruma altında olan yaralı kartal ekipler tarafından yakalandı. Veteriner hekimler tarafından yaralı kartal, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yaralı kartala yapılan kontrollerde açık yarası olduğu tespit edildi. İyileşme sürecinde olan kartal, tedavilerinin ardından 5 gün sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.