Turuncu kod uyarısı verilen Samsun’da yağış tedbirleri alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çok kuvvetli yağış uyarısı verilen Samsun’da valilik koordinasyonda tedbirler alındı. 2 bin 17 personel, 189 iş makinası, 111 kamyon ve 467 araç herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır hale getirildi.



Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığının turuncu kod uyarısı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 104 sayılı uyarısı ile İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs, Kavak ve Asarcık ilçelerimiz için Turuncu Kod ile kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştır. Yapılan uyarı sonrasında sayın Valimiz Orhan Tavlı talimatı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölge, il müdürlükleri başta olmak üzere ilgililerin katılımıyla, 7/24 çalışma esasına göre TAMP Çalışma Grupları Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde çalışmalarına başlamıştır. 13 ilçemizde; 19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü’de kurulan ilçe afet yönetim merkezleri ise ilçe kaymakamlıkları başkanlığında aktif hale getirilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 17 ilçe kaymakamlığı,17 ilçe belediye başkanlığı ve kolluk birimleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar telefon, faks, SMS ve mesaj yoluyla uyarılmıştır. Afet duyarlılığı yüksek olan bölgelerde veya bu bölgelerin yakınlarında ilgili kurumlara ait iş makinelerinin konuşlandırılması planlanmıştır. Kuvvetli yağış uyarısı verilen ilçelerdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmış olup ilgili mahallelerimizde anons sistemi ile vatandaşlara uyarıda bulunulmuştur. İl genelinde 2017 personel, 189 iş makinası, 111 kamyon ve 467 araç herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırdır. Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz" denildi.