TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "sonuç" adresi üzerinden erişebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-19 Kasım'da tercihleri alınan sınavın ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.