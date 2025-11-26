Giriş / Abone Ol
TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "sonuç" adresi üzerinden erişebilecek.

  26.11.2025 10:21
  Giriş: 26.11.2025 10:21
  Güncelleme: 26.11.2025 10:40
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-19 Kasım'da tercihleri alınan sınavın ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

