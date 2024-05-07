TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM'nin düzenlediği 2023-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak: AA
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), TUS'a ilişkin duyuru yaptı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.