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TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin düzenlediği 2023-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Güncel
  • 07.05.2024 15:15
  • Giriş: 07.05.2024 15:15
  • Güncelleme: 07.05.2024 15:18
Kaynak: AA
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), TUS'a ilişkin duyuru yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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