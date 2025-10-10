TUS Nedir? 2025 TUS Başvuru Tarihleri, Puan Hesaplama, Çıkmış Sorular ve En Etkili Çalışma Stratejileri

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı), tıp mezunlarının uzmanlık eğitimine yerleşebilmek için girdiği merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenir ve kariyer yolculuğunda belirleyicidir. Bu rehberde TUS 2025 başvuru tarihleri, puan hesaplama, çıkmış sorular ve çalışma taktikleri gibi en çok merak edilen başlıkları tek sayfada topladık.

TUS 2025 BAŞVURU & SINAV TARİHLERİ

TUS, her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılır. Güncel tarihler ÖSYM sınav takvimi ile ilan edilir. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden e-Devlet ile yapılır; ücret yatırma ve başvuru formu onayı zorunludur. Sonuçlar genellikle sınavdan sonra 4–6 hafta içinde açıklanır, tercih süreci yine AİS’te yürütülür.

SINAV YAPISI: OTURUMLAR VE SORU SAYISI

Temel Tıp Bilimleri Testi (TBT): anatomi, biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji.

anatomi, biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji. Klinik Tıp Bilimleri Testi (KBT): dahiliye, pediatri, cerrahi, kadın-doğum, psikiyatri, nöroloji vb.

Toplamda 240 soru sorulur. Her oturumun süresi yaklaşık 150 dakikadır.

PUAN HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME

TUS puanı doğru-yanlış netleri üzerinden hesaplanır; 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Yerleştirme puanı TBT ve KBT sonuçlarının standart sapma yöntemiyle birleşik değerlendirilmesiyle oluşur.

KİMLER BAŞVURABİLİR? (Y-TUS DÂHİL)

Türkiye’deki tıp fakültesi mezunları, YÖK denkliği almış yabancı tıp mezunları ve mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri başvurabilir. Yabancı uyruklu adaylar için Y-TUS ayrı koşullarla uygulanır.

ÇALIŞMA STRATEJİLERİ VE KAYNAK ÖNERİLERİ

İpucu: Başarı için 6–8 saatlik düzenli çalışma, haftalık tekrar, aylık deneme ve zayıf alanlara hedefli yoğunlaşma kritik önemdedir.

Aylık deneme sınavı ile net takibi yapın; sınava 3–4 ay kala haftalık deneme sayısını artırın.

ile net takibi yapın; sınava 3–4 ay kala haftalık deneme sayısını artırın. Sık çıkan konulara (ör. farmakoloji, mikrobiyoloji) ek zaman ayırın; aktif tekrar ve spaced repetition kullanın.

Güncel ve güvenilir kaynaklar: Tusdata, Tusem, İhtisas, Klinik TUS, Ekip TUS (2025 baskıları).

Zaman yönetimi için oturum simülasyonları yapın; sınav günü beslenme/uyku düzenini prova edin.

Örnek mini takvim

Hafta Odak Kontrol 1–4 Temel bilimlerde konu tamamlama Haftada 1 deneme 5–8 Klinik bilimlerde konu tamamlama Haftada 1–2 deneme 9–12 Hedefli tekrar + zayıf konular Haftada 2 deneme Son 4 hafta Tam oturum simülasyonu Haftada 3 deneme

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

TUS yılda kaç kez yapılır? Yılda iki kez; genellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde uygulanır.

TUS kaç sorudur ve süre ne kadardır? Toplam 240 soru vardır. Her oturum yaklaşık 150 dakika sürer.

TUS puan hesaplama nasıl yapılır? 4 yanlış 1 doğruyu götürür; TBT ve KBT netleri standart sapmayla birleştirilir.

TUS çıkmış sorulara nasıl ulaşırım? ÖSYM’nin resmi sitesi ve güvenilir yayınevlerinin arşivleri üzerinden PDF olarak erişebilirsiniz.