TUS sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

  • 15.04.2026 10:12
  • Güncelleme: 15.04.2026 10:16
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 15 Mart'ta uygulanan 2026-TUS 1. dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

