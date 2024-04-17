TUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı

Adaylar, sorulara verdikleri yanıtları ve cevap kağıtlarını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle inceleyebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösteriliyor.