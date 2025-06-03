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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Güncel
  • 03.06.2025 13:24
  • Giriş: 03.06.2025 13:24
  • Güncelleme: 03.06.2025 13:26
Kaynak: AA
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta tercihleri alınan 2025-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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