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TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı

RTÜK, Ankara TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Güncel
  • 23.10.2024 17:11
  • Giriş: 23.10.2024 17:11
  • Güncelleme: 23.10.2024 17:20
Kaynak: Haber Merkezi
TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı
Fotoğraf: AA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, Ankara’da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisine yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Şahin, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.

Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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