TUSAŞ Genel Müdürü'nden açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin millî savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir.

Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."