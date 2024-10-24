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TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde güvenlik önlemleri: Girişler kontrollü sağlanıyor

TUSAŞ'IN Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Güncel
  • 24.10.2024 09:50
  • Giriş: 24.10.2024 09:50
  • Güncelleme: 24.10.2024 09:57
Kaynak: AA
TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde güvenlik önlemleri: Girişler kontrollü sağlanıyor
Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı saldırının ardından sabah saatlerinde personelin yerleşkeye girişleri başladı.

Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.

Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.

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