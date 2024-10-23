TUSAŞ nedir? TUSAŞ kime ait? TUSAŞ ne üretir? TUSAŞ'ın ortaklık yapısı nedir?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananların olduğu bildirildi. Peki TUSAŞ nedir, ne üretir ve ortaklık yapısı nedir?

TUSAŞ NEDİR? TUSAŞ'INTARİHÇESİ

TUSAŞ, 28 Haziran 1973 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan bir şirket.

Türkiye'nin savaş sanayiinde dışa bağımlılığını azaltma amacıyla kurulan TUSAŞ, 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

Şirketin hissedarları, 2005 yılında Türk kuruluşlarına geçmiştir ve TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiştir.

TUSAŞ HANGİ ALANDA FAALİYET YÜRÜTÜYOR?

TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde faaliyet yürütüyor.

TUSAŞ KİME AİT? TUSAŞ'IN ORTAKLIK YAPISI NEDİR?

TUSAŞ'ın ortaklık yapısı şöyle: