TUSAŞ saldırganının kardeşinin işine son verildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen saldırganlardan Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek’in Çiğli Belediyesi’ndeki görevine son verildi.

Konuya dair Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yazılı açıklama yaptı.

Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TUSAŞ'ta yaşanan hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in belediyemiz ile ilişiği, olayın açığa çıkmasıyla birlikte sona erdirilmiştir. 2013 yılından bu yana Arıkan Güvenlik Firması'nda çalışmaya başlayan ve 1 Nisan 2018 tarihinde Çiğli Belediyesi Şirketi ÇİBEL'de KHK ile iş başı yaptırılan Davut Alçiçek'in ilişiği, 28 Ekim 2024 tarihinde ve PKK'lı terörist Mine Sevjin Alçiçek'le bağı öğrenilir öğrenilmez kesilmiştir. Kararımız ve gerekçeleriyle ilgili duruşumuz ortadadır.

KAMUOYUNA DUYURULUR ! pic.twitter.com/VXCjT22y3R — Onur Emrah YILDIZ (@OnurEmrahYILDIZ) October 31, 2024

Öte yandan; Davut Alçiçek'in Özel Güvenlik Kimlik kartının 30 Haziran 2022'de Valilik tarafından yenilendiğini de hatırlatarak; iş akdinin feshi ile ilgili kararımızın ve konunun hassasiyetine yönelik duruşumuzun ilk andan itibaren net olduğunu kamuoyuyla paylaşırız.

Vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz, ülke ve milletimizin bütünlüğünü hedef alanlara karşı duruşumuz tartışmasızdır.”