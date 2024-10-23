TUSAŞ saldırganları, ilçe merkezine dikkat çekmemek için el ele gelmiş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 kişi, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 saldırganın Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.

2 saldırganın dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.