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TUSAŞ saldırganları, ilçe merkezine dikkat çekmemek için el ele gelmiş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 kişi, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. 2 saldırganın dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar ortaya çıktı.

Güncel
  • 23.10.2024 21:34
  • Giriş: 23.10.2024 21:34
  • Güncelleme: 23.10.2024 21:38
Kaynak: iHA
TUSAŞ saldırganları, ilçe merkezine dikkat çekmemek için el ele gelmiş
FOTOĞRAF: İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 kişi, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 saldırganın Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.

2 saldırganın dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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