TUSAŞ saldırganları, ilçe merkezine dikkat çekmemek için el ele gelmiş
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 kişi, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. 2 saldırganın dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar ortaya çıktı.
Kaynak: iHA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 kişi, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 saldırganın Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.
2 saldırganın dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.