TUSAŞ saldırganlarından birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine saldıran iki kişiden birinin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, ikinci saldırganın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Yerlikaya'nın X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!"

Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.



Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.



Şehitlerimize bir kez… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2024

5 YURTTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

TUSAŞ'a düzenlenen silahlı saldırıda kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi. 22 kişi ise yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.