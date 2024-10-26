Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TUSAŞ saldırısı: 15 yaralı taburcu edildi, 7 yurttaşın tedavisi sürüyor

Ankara'daki TUSAŞ tesislerine PKK tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 22 yurttaştan 15'i taburcu edildi. Yaralı 7 kişinin tedavisi sürüyor.

Güncel
  • 26.10.2024 10:38
  • Giriş: 26.10.2024 10:38
  • Güncelleme: 26.10.2024 10:49
Kaynak: Haber Merkezi
TUSAŞ saldırısı: 15 yaralı taburcu edildi, 7 yurttaşın tedavisi sürüyor
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 22 yurttaşın 15’inin taburcu edildiğini bildiğrdi.

Bakanlık, 7 yaralının durumunun ise stabil olup tedavilerinin hastanelerde sürdüğü bilgisini paylaştı.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

PKK tarafından TUSAŞ'a gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 yurttaş yaşamını yitimişti.

Emniyet ve istihbarat, ekim başında TUSAŞı uyarmış
BirGün'e Abone Ol