TUSAŞ saldırısı: 15 yaralı taburcu edildi, 7 yurttaşın tedavisi sürüyor
Ankara'daki TUSAŞ tesislerine PKK tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 22 yurttaştan 15'i taburcu edildi. Yaralı 7 kişinin tedavisi sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 22 yurttaşın 15’inin taburcu edildiğini bildiğrdi.
Bakanlık, 7 yaralının durumunun ise stabil olup tedavilerinin hastanelerde sürdüğü bilgisini paylaştı.
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
PKK tarafından TUSAŞ'a gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 yurttaş yaşamını yitimişti.