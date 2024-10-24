TUSAŞ saldırısı: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yaralılara ilişkin açıklama!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'da bulunan tesislerine yapılan saldırıda yaralananların tedavileri sürüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada bir kişinin durumunun orta ağır seviyede olduğunu açıkladı.

Memişoğlu, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir" dedi.

Memişoğlu, şunları söyledi:

"Milli Savunma Sanayimizin güzide kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve Aziz Milletimize baş sağlığı diliyorum. Menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. 1 kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor. Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir. Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız."