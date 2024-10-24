Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TUSAŞ saldırısı: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yaralılara ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ saldırısında yaralanan yurttaşların sağlık durumuna ilişkin açıklamasında bir kişinin durumunun orta ağır seviyede olduğunu söyledi.

Güncel
  • 24.10.2024 15:09
  • Giriş: 24.10.2024 15:09
  • Güncelleme: 24.10.2024 15:20
Kaynak: Haber Merkezi
TUSAŞ saldırısı: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yaralılara ilişkin açıklama!
Fotoğraf: AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'da bulunan tesislerine yapılan saldırıda yaralananların tedavileri sürüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada bir kişinin durumunun orta ağır seviyede olduğunu açıkladı.

Memişoğlu, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir" dedi.

Memişoğlu, şunları söyledi:

"Milli Savunma Sanayimizin güzide kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve Aziz Milletimize baş sağlığı diliyorum.   Menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. 1 kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor. Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir. Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız."

TUSAŞ saldırısında yaralanan 8 kişi taburcu edildi: 14 yaralının tedavisi sürüyor
TUSAŞ saldırganlarının kimlikleri belli oldu
TUSAŞ saldırısı: Taksi şoförü Murat Arslan için cenaze töreni düzenlendi
Özgür Özelden TUSAŞ saldırısı hakkında açıklama
BirGün'e Abone Ol