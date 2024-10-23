TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medyada erişim sorunu

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesine gerçekleştirilen saldırı sonrası sosyal medyaya girmek isteyen kullanıcılar sorun yaşamaya başladı. Kullanıcılar özellikle Twitter ve Instagram'a erişimde problem yaşarken bir bant daraltma durumunun söz konusu olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya araçlarına erişim kesilirken, kullanıcılar, hesaplarını kullanmakta sorun yaşadığını dile getirdi.

Sosyal medya platformalarına erişimi sağlamak için birçok kişi VPN kullanmaya başladı.