TUSAŞ saldırısı: Taksi şoförü Murat Arslan için cenaze töreni düzenlendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda yaşamını yitiren taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

TUSAŞ saldırısında, saldırganların olay yerine giderken öldürdükleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürüldü.

Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından cenaze töreninin yapılacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi.

Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

EŞİ FENALAŞTI

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

Fotoğraf: AA

Cenaze töreni sırasında fenalaşan Murat Arslan’ın eşi Gülay Arslan'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Murat Arslan’ın; Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Cenaze töreninin ardından Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.