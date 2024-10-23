TUSAŞ saldırısında gasp edilen taksi şoförünün arkadaşı konuştu

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine saldırı düzenleyen 2 kişinin ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken, şoförün akıbeti belirsizliğini koruyor. Şoförün öldüğüne ilişkin bilgiler medyada dolaşırken henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine saldırı düzenleyen 2 kişinin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlendi. Ticari taksinin şoförünün arkadaşı olduğunu söyleyen Rıfat Albus, yaptığı açıklamada, olay anında burada olmadığını belirterek, "Sabah 05.00'te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat'tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik" ifadelerini kullandı.