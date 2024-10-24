TUSAŞ saldırısında öldürülen taksi şoförünün babası konuştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerden biri taksi şoförü Murat Arslan oldu.

Saldırganların, olayda kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldürüp, aracın bagajına koyduğu tespit edildi.

"OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR"

Taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hâlâ oğlumu göremedim" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TELEFON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan ile telefonda görüştü.

Özel, telefonda, "Başımız sağ olsun. Yani kahrolduk, üzüldük. Ben şimdi Ankara'ya dönüyorum. Yarın burada olacağım. Allah nasip ederse cenazede yanınızda olacağız. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin" ifadelerini kullandı.

Baba Arslan ise, "Baba oğul çalışıyoruz, 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim. Benim çocuklarımın ikisi duraktaydı. Müşteri gelmiş, hain bayan. İşte biliyorsunuz bir şey anlatmaya gerek yok" diye konuştu.