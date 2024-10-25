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TUSAŞ saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yapılan saldırıda yaralanan 14 yurttaşın taburcu edildiğini, 8 kişinin ise durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Güncel
  • 25.10.2024 11:38
  • Giriş: 25.10.2024 11:38
  • Güncelleme: 25.10.2024 11:46
Kaynak: İHA
TUSAŞ saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi
Fotoğraf: AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yapılan saldırıda yaralanan 22'ü yurttaşın 14'ü taburcu edildi.

Yaralıların durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 kişinin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  "TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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