TUSAŞ saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yapılan saldırıda yaralanan 14 yurttaşın taburcu edildiğini, 8 kişinin ise durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yapılan saldırıda yaralanan 22'ü yurttaşın 14'ü taburcu edildi.
Yaralıların durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 kişinin durumunun stabil olduğu belirtildi.
Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14’ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.