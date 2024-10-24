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TUSAŞ saldırısında yaralanan 8 kişi taburcu edildi: 14 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin taburdu edildiğini, 14 yaralının tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı.

Güncel
  • 24.10.2024 12:01
  • Giriş: 24.10.2024 12:01
  • Güncelleme: 24.10.2024 12:08
Kaynak: Haber Merkezi
TUSAŞ saldırısında yaralanan 8 kişi taburcu edildi: 14 yaralının tedavisi sürüyor
Fotoğraf: AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenenen silahlı saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'i taburcu edildi.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgide, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 22 yurttaşın 8’inin taburcu edildiği belirtildi.

14 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dğn (23 Ekim) Ankara'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 yurttaş yaşamını yitirmişti. Saldırının PKK tarafından düzenlendiği değerlendirilirken örgüt saldırıyı henüz üstlenmedi.

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