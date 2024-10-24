TUSAŞ saldırısının ardından havalimanlarında 'turuncu alarm'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen saldırının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında 'turuncu' alarm verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırı gerçekleştirilmesinin ardından havalimanlarında önlemler 'turuncu alarm' seviyesine çıkarıldı.

Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı.

Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar detaylı şekilde aranırken, yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.

TUSAŞ SALDIRISI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün saldırı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda biri taksici olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, iki saldırgan etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda yaralanların sayısının 22 olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, "Savunma Bakanı'mızın açıklamalarını da işittik. Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.