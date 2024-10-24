TUSAŞ saldırısının ardından Suriye ve Irak'a operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gece saatlerinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK ve YPG hedeflerini vurdu.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, MİT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, PKK'ye ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

DEM PARTİ'DEN BARIŞ ÇAĞRISI

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. "Sivil yaşam alanlarına yönelik başlatılan bombardımana derhal son verilsin" başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur. Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok merkezine ve özellikle Kobani'ye yönelik bombardımanlar, sivil halkın yaşamını tehlikeye atmaktadır. Savaşın yıkıcı etkileri, bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar, uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir. Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi, yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz."