Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TUSAŞ tesisine saldırı: Saldırganlardan birinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesisine yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren saldırganlardan birinin görüntüsü ortaya çıktı.

Güncel
  • 23.10.2024 16:46
  • Giriş: 23.10.2024 16:46
  • Güncelleme: 23.10.2024 16:49
Kaynak: Haber Merkezi
TUSAŞ tesisine saldırı: Saldırganlardan birinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesisine boımbalı saldırı düzenlendi.

Tesislerde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, tesise yönelik "terör saldırısı" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, saldırı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğunu bildirdi.

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Ankarada TUSAŞ tesisine bombalı saldırı: Can kaybı ve yaralılar var
BirGün'e Abone Ol