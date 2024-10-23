TUSAŞ tesisine saldırı: Saldırganlardan birinin ilk görüntüsü ortaya çıktı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesisine yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren saldırganlardan birinin görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesisine boımbalı saldırı düzenlendi.
Tesislerde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, tesise yönelik "terör saldırısı" gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, saldırı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğunu bildirdi.
SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin kamera görüntüsü ortaya çıktı.