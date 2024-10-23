TUSAŞ tesisine yönelik saldırıya siyasilerden tepkiler

Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesisine boımbalı saldırı düzenlendi.

Tesislerde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, tesise yönelik "terör saldırısı" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, saldırı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Siyasiler, tesise yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Kazan'daki TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde büyük bir silahlı saldırı gerçekleştiğini, şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Konuyu ivedilikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 23, 2024

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz.



Başımız sağ olsun. 🇹🇷 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 23, 2024

TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri sırasında, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayı okudu.

Celal Adan, "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

Adan, daha sonra birleşime ara verdi.