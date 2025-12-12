TÜSEDAD çiğ süt maliyetini 23,77 TL olarak açıkladı

BirGün/ANKARA

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), kasım ayı 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 23,77 TL olarak hesapladığını duyurdu. Derneğin maliyet komisyonu hesaplamayı, günlük ortalaması 30 litre olan, 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletme varsayımıyla yaptı.

TÜSEDAD, hesaplamada çiğ süt prim desteği ve buzağı desteğini gelir kalemi olarak dikkate aldığını belirtti. Derneğe göre yem ve diğer tüm giderler ile gelirlerin dahil edildiği yöntemde maliyet, bir önceki aya göre 68 kuruş arttı.

Açıklamada, artışın arka planında kuru yonca otunda ortalama yüzde 10, dane arpada ortalama yüzde 7 ve fabrika yemlerinde görülen fiyat yükselişlerinin etkili olduğu, buna karşın gebe düve satış fiyatı ile kesim fiyatındaki artışların rasyon maliyetindeki yükselişi kısmen sınırladığı ifade edildi.