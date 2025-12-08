TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 15 Aralık itibarıyla çiğ süt fiyatının en az 27 TL/Litre olması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bu fiyatın tarımın ve ekonominin devamı için zorunluluk olduğu vurgulandı.

TÜSEDAD’ın açıklamasında daha önce sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 TL/litre olarak açıkladığını hatırlatılarak; %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren süt için tavsiye fiyatın 27 TL/litreye ek olarak soğutma ve hizmet bedeli ile birlikte değerlendirilmesi talep edildi.

SÜTÜ, ETİ ÜRETMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ.

Açıklamada, süt üretiminin yalnızca çiftçiyi değil; gıda sanayi, yem sanayi, veterinerlik hizmetleri, lojistik, perakende, enerji ve finans gibi geniş bir ekosistemi beslediği, bu nedenle üretimde yaşanacak aksamanın gıda güvenliği, sanayi kapasitesi, istihdam ve tüketici erişimi üzerinde zincirleme etki yaratacağı ifade edildi.

TÜSEDAD yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Bu fiyat ne bir refah vaadi ne de kısa vadeli kazanç hedefidir. Ancak, uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek bir adımdır. Bu adım, aynı zamanda devletimizin, sanayimizin ve tüketicimizin, bu ülkenin üreten çiftçisinin arkasında olduğunu gösterme fırsatıdır. Bizler sütü, eti üretmeye devam etmek istiyoruz. Üretmek, yalnızca çiftçinin değil toplumun, sanayinin ve devletin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.