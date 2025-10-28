TÜSEDAD'dan sübvansiyonlu kredilerde değişikliğe tepki: "Çiftçiler hezeyana uğramıştır"

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 24 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan devlet destekli sübvansiyonlu kredilerde yapılan değişikliklere tepki gösterdi.

Artan kredi faizlerinin çiftçileri zor duruma düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada "Kredilerde faiz yükü birçok kalemde iki katına çıkmıştır" denildi.

"Çiftçimizin üretimden kopmaması için acil önlemler alınmalı" başlıklı açıklamada şunlara yer verildi:

"Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan çiftçilerimiz, her geçen yıl artan üretim

maliyetleriyle mücadele ederken, iç piyasadaki talep daralması ve ekonomik koşullar nedeniyle

ürünlerini çoğu zaman maliyetinin altında satmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, tarım

sektöründe derin bir memnuniyetsizlik ve umutsuzluk yaratmakta; üreticinin üretimden çekilme

riskini her geçen gün artırmaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Aralık 2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

‘’T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Destekli

Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’’ın 3. Maddesi 11. Bendine göre kararın

yürürlükte olduğu dönem boyunca kredi üst limitleri her yılın sonunda, takip eden yılın Ocak ayının birinci gününden geçerli olmak üzere TÜİK tarafından periyodik olarak yayımlanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre revize edilir denmektedir. Ancak bu karar 7 Mart 2025 tarih ve 32834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan geçici bir madde ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğer bu madde yürürlükten kaldırılmamış olsa idi 2025 yılı üst limitlerinin; TÜİK tarımsal

girdi fiyat endeksinde belirtilen %32,49’luk artış ile sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üst limitinin

60 milyon TL’den 79 milyona, büyükbaş hayvan besiciliğinde 40 milyondan 52 milyona ve

hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliğinde ise 80 milyondan 105 milyona artması anlamına gelecekti.

Bu artış dikkate alındığında 2026 yılı için 2025 yılı Eylül ayı TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi

(%28,90) dikkate alındığında ise; sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üst limitin 101 milyona,

büyükbaş hayvan besiciliğinde 67 milyona ve hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliğinde ise 135

milyona artması gerekmektedir.

Henüz limitlerin yükseltilmeyeceği kararına göre planlama yapmaya çalışan çiftçilerimiz,

24 Ekim 2025 tarih ve 33057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararname ile bir kez daha

hezeyana uğramıştır. Yeni çıkan bu kararname ile;