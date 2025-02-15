TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Suçlamaları kabul etmiyoruz

Olağan Genel Kurulu'nda iktidarın politikaları hakkında eleştirilere yer verilen bir açıklamaya imza atan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetiminin yeni bir açıklama yapacağı ifade edildi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün tartışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

Açıklamanın ardından üyelerden eleştiri alıp almadıkları sorusu sorulan Turan, "Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi" dedi.

Turan, açıklamaların tepkiyle karşılanmasına ilişkin "Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi" diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmediklerini ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz. Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz."

İsmi açıklanmayan başka bir TÜSİAD yetkilisi de, benzer açıklamaların zaman zaman yapıldığını söyledi.

TÜSİAD’ın sicilinin bozuk olduğu yolundaki suçlamaları kabul etmediklerini sözlerine ekleyen yetkili, "TÜSİAD’ın yapacağı yeni açıklamada da, yapılan açıklamanın arkasında oldukları da belirtilecek" sözlerine yer verdi.

SÖZLERİ TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Türkiye’de büyük sermayenin çatı kuruluşu olan TÜSİAD'ın Genel Kurul toplantısı dün İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde yapılmıştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri kamuoyunda tartışılmıştı.

“Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar” diyen Turan, son dönemde artan kayyum uygulamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmişti.

KAYYUM ATAMA POLİTİKASINA DEĞİNİLMİŞTİ

Seçilen belediye başkanları yerine kayyum atandığını vurgulayan ve son dönemdeki tutuklamalara dikkat çeken Ömer Aras ise medyanın baskı altına alınmasına değinmiş ve şunları söylemişti:

"Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz."

İKTİDARDAN TEPKİ

TÜSİAD yönetiminden gelen eleştirilere iktidardan tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.