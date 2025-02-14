TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama: 3 başlığa vurgu yaptı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), Genel Kurul Toplantısı'ndaki iktidara yönelik eleştirilerin yapıldığı açıklamaların ardından, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, açıklamalarını yineledi.

TÜSİAD Başkanı Turan, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "21 yıldır STK'lerde çalışıyorum. Anadolu'yu iyi biliyorum. Son bir ayda dört ile gittim. Yönetim Kurulu'nu Adıyaman'da yaptık. Biz sürekli açıklamalar yapıyoruz" diye konuştu.

4 bin 500 şirketi temsil ettiklerini belirten Turan, "Dış ticaretin yüzde 80'ini TÜSİAD gerçekleştiriyor. hariç istihdamın yüzde 50'sini TÜSİAD gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'IN 2025 PERSPEKTİFİ

Avrupa'da şu anda sanayide problemler yaşandığına dikkat çeken Turan, "Biz de "Perspektif 2025"te sorunu koyduk, çözümü koyduk. 11 başlık altında topladık. Birinci bölüm hukuk ve demokrasi, ikincisi enflasyon. Mali politikalar, kayıt dışıyla mücadele, alınmayan yerlerden vergilerin alınması, kamunun verimliliği ve tasarrufu, bütçe disiplini bunları desteklememiz lazım" dedi.

Enerji, hukuk, eğitim, sanayi alanlarında yapısal reformların önemli olduğunu kaydeden Turan, "Buralarda gerekli reformları yapmazsak korkarım üç beş sene sonra yine aynı konuları konuşacağız" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ POLİTİKALARLA ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİK"

5 milyon kadın ve 7 milyon da gencin istihdam dışında olduğunu kaydeden Turan, "İstihdam politikası düzelmeli" dedi.

"2021'de yanlış politikalarla enflasyonu yukarı çektik" diyen Turan, "Bizim hedefimiz yüksek enflasyonu tek haneye düşürmek. Bunu düşüremediğimiz sürece verimli olma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

"NİTELİKLİ EĞİTİM YOKSA FASON OLURUZ"

Sanayideki istihdamın özendirilmesi gerektiğini söyleyen Turan, "Bu ülke üretmeden refah seviyesini arttırmamızın imkanı yok" dedi.

"Nitelikli eğitim yoksa fason oluruz" diyen Turan, "Yaşam boyu eğitimden yanayım. İki yılda bir kendimizi yenilememiz gerekiyor" diye konuştu.