TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Orhan Turan, sulh ceza hakimliğine sevk edildiği sırada gazetecilerin "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna "Söylemeyeceğim" yanıtını verdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında TÜSİAD Genel Kurul Toplantısı'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Adil yargılayı etkilemeye teşebbüs" iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu iki isim polis nezaretinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda ifadeleri alınan Ömer Aras, 2 saat 40 dakika, Orhan Turan ise 1 saat boyunca ifade verdi.

SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın Dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Turan ve Aras'ın, 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulunda yaptıkları konuşmalarda, yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları belirtildi.

Şüphelilerin, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işledikleri ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller ve somut olgular bulunduğu belirtilerek, Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de büyük sermayenin çatı kuruluşu olan TÜSİAD'ın Genel Kurul toplantısı 13 Şubat'ta İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde yapılmıştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri kamuoyunda tartışılmıştı.

“Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar” diyen Turan, son dönemde artan kayyum uygulamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmişti.

Seçilen belediye başkanları yerine kayyum atandığını vurgulayan ve son dönemdeki tutuklamalara dikkat çeken Ömer Aras ise medyanın baskı altına alınmasına değinmiş ve şunları söylemişti:

"Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz."

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA TÜSİAD'I GÜNDEME GETİRMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD yönetiminin eleştirilerine partisinin bugünkü grup toplantısında yanıt vermişti. "TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı" diyen Erdoğan TÜSİAD yönetimine, "İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız" sözleriyle yanıt vermişti.