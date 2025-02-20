TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında iktidarı eleştirdikleri ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYLIK GELİRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Orhan Turan ile Ömer Arif Aras'ın hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde, makine mühendisi olduğunu, aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu, yalıtım sektöründe şirketi olduğunu, yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini, mart ve nisanda Çin ve ABD seyahatlerinin olduğunu ifade etti.

"TİCARET BAKANIMIZ İLE YURT DIŞINA GİDİYORUM"

Turan, "Yurt dışı ile ilgili yoğun ihracat yapmaktayım, şirketim yalıtım sektöründedir, 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız, yoğun yurt dışı seyahatlerim olmaktadır, Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gidiyorum, Mart ve Nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır, yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz, orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz, adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mehmet Ömer Arif Aras ise bir bankanın bankanın yönetim kurulu başkanı olduğunu, aylık ortalama 900 bin lira geliri olduğu beyan etti. Aras, ifadesinde şunları söyledi:

"Benim konuşmanın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir, eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik konularda ve finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek, toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım, konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim, bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir, Türkiye'nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım, 40 yıldır adresim ve işim herkesçe bilinmektedir, 33 yıldır aynı evdeyim, 38 senedir aynı işte çalışıyorum, uluslararası bir bankanın 15 yıldır yönetim kurulu başkanıyım, bankanın kuruluşundan beri çalışıyorum, 70 yaşındayım, bu bankanın başında olduğum için yurt dışı ile temaslarım oldukça yoğundur, başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum, bankamızda 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz, yurt dışı çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim."

ADLİ KONTROL KARARI

Hakimliğin kararında, "Şüphelilerin yaptıkları konuşma içeriği ve savunmalarında da belirttikleri üzere yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları" denildi.

Kararda, Turan ve Aras'ın, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğu" kaydedildi.

Hakimlik kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Turan ve Aras hakkında uygulanmasını istediği yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbir talebinin kabulüne karar verildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de büyük sermayenin çatı kuruluşu olan TÜSİAD'ın Genel Kurul toplantısı 13 Şubat'ta İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde yapılmıştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri kamuoyunda tartışılmıştı.

“Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar” diyen Turan, son dönemde artan kayyum uygulamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmişti.

Seçilen belediye başkanları yerine kayyum atandığını vurgulayan ve son dönemdeki tutuklamalara dikkat çeken Ömer Aras ise medyanın baskı altına alınmasına değinmiş ve şunları söylemişti:

"Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz."

ERDOĞAN YANIT VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD yönetiminin eleştirilerine partisinin dünkü (19 Şubat) grup toplantısında yanıt vermişti. "TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı" diyen Erdoğan TÜSİAD yönetimine, "İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak devletin kurumlarını provoke etmeyecek yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız" sözleriyle yanıt vermişti.