TÜSİAD bile ‘rahatsız’

Politika Servisi

Siyasal, ekonomik, toplumsal alanların tamamında ülkeyi felaketlere sürükleyen Saray rejimine karşı bir tepki de iktidarları boyunca kol kola yürüdükleri sermaye gruplarından geldi.

Krizin olanca faturasını halka kesen, yoksulluk ve sefalet girdabını gün geçtikçe derinleştiren rejimin ekonomi politikalarına verdiği tam destekle bilinen TÜSİAD’ın, gerçekleştirdiği genel kurulda ülkede hâkim kılınmak istenen korku iklimine doğrudan vurgu yapıldı. TÜSİAD, iktidarı ilk defa bu kadar açıktan hedef aldı.

Açıklamada iktidarın kemer sıkma politikalarına ise bir itiraz gelmedi.

'İKTİDARA GÜVEN BUNALIMI YAŞIYORUZ'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksek İstişare Başkanı (YİK) Ömer Aras ‘İktidara güven bunalımı yaşıyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdi. Aras, rejimin muhalif kesimlere yönelik saldırılarını ‘politik olarak olağanüstü olaylar’ diyerek tanımladı.

Aras’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor."

Aras'ın ardından kürsüye TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

• Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor.

• Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi nice olayda ya suçlular bulunmuyor.

• Yeni yasal düzenlemelerle kamu görevlilerinin TMSF’nin şirketlere kayyum olarak atanması mümkün oluyor.

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay.

İktidardan, TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalara ilk tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. "Türkiye eski Türkiye değildir" ifadesini kullanan Tunç, "Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez" dedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmişte "Bunlar parayı bizimle kazandılar" demişti.