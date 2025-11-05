Giriş / Abone Ol
TÜSİAD, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP'li Efkan Ala'yı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti, CHP lideri Özgür Özel ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

  • 05.11.2025 10:08
Kaynak: ANKA
TÜSİAD heyeti, "Ankara Temasları" kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın "Ankara Temasları" kapsamında yaptığı ziyaretlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın Ankara temasları kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiği bildirildi.

Turan'ın Ankara temasları kapsamında ayrıca AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı ziyaret ettiği belirtildi.

