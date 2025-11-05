TÜSİAD, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP'li Efkan Ala'yı ziyaret etti
Kaynak: ANKA
TÜSİAD heyeti, "Ankara Temasları" kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.
Açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın Ankara temasları kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiği bildirildi.
Turan'ın Ankara temasları kapsamında ayrıca AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı ziyaret ettiği belirtildi.