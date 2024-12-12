TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Asıl sorun verimlilikmiş!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, Ankara'da bir otelde düzenlenen TÜSİAD YİK toplantısının açılışında konuşma yaptı.

Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Aras, "Verimlilik artmayınca kişi başı gelir de artmıyor. Verimlilik artışının olmaması, asgari ücret konusunda da tıkanmaya neden oluyor" dedi.

"Çalışanların hakkaniyetli bir gelir elde etmesinin önündeki en büyük engel, şirketlerin verimliliği arttıramaması" iddiasında bulunan Aras, "Verimliliği yüksek şirketler asgari ücretin üzerinde ücret verebilir. Eğer bir ekonomide enflasyonla mücadele açısından uygun görülen asgari ücret artışı çalışanları tatmin etmiyorsa bu ülkede çözülmesi gereken ciddi bir verimlilik sorunu var demektir" ifadelerini kullandı.

Ömer Aras, şunları söyledi: "Asıl sorun olan düşük verimlilikle baş edilemezse asgari ücret tartışması hiç bitmez. Asgari ücret tuzağından çıkamayız. Bu nedenle asgari ücret artışıyla beraber verimlilik artışı için de politikaları hiç vakit kaybetmeden gündeme almak gerekiyor."