TÜSİAD davası 20 Ocak 2026'ya ertelendi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı dava ertelendi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları katıldı.

Savunma yapan Turan ve Aras, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşmasına ilişkin dosyadaki CD'nin, görüntü ve ses incelemesi ile çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Konuşmanın yapıldığı genel kurul ve yayımlandığı internet sitesinin herkesin haberinin olabileceği yerlerden olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme duruşmayı 20 Ocak 2026'ya erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Turan ve Aras'ın "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.