TÜSİAD heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti

TÜSİAD heyeti, Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, DEM Parti Genel Merkezi'ne gitti.

TÜSİAD heyeti, görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’dan oluşan heyet ile bir araya geldi.