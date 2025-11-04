Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TÜSİAD heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’dan ile görüştü.

Güncel
  • 04.11.2025 16:12
  • Giriş: 04.11.2025 16:12
  • Güncelleme: 04.11.2025 16:19
Kaynak: ANKA
TÜSİAD heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti

TÜSİAD heyeti, Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, DEM Parti Genel Merkezi'ne gitti.

TÜSİAD heyeti, görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’dan oluşan heyet ile bir araya geldi.

BirGün'e Abone Ol