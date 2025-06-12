TÜSİAD: Savaşan Ukrayna'nın enflasyonu Türkiye'den düşük

Patronlar Kulübü TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'nda konuşan YİK Başkanı Ömer Aras, en önemli ekonomik sorunun yüksek enflasyon olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı, ekonomimizin en önemli sorunu. Bunu mutlaka çözmeliyiz. Mümkün olan en kısa zamanda enflasyonu düşük tek hanelere indirmeliyiz. Yükselen reel faiz, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken enflasyonu düşürme yönünde olumlu katkı verebilir. Düşen enflasyonla birlikte faizler de düşecektir" dedi.

TÜRKİYE DÜNYADA EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP 7. ÜLKE

Türkiye'nin enflasyonda, 2024 sonunda dünyada yedinci sırada olduğuna dikkat çeken Aras, "Mayıs ayı 2025 yılı itibarıyla enflasyon TÜİK verilerine göre, yüzde 35,4. Savaşan Ukrayna’da enflasyon yüzde 15, Rusya’da yüzde 10 civarında. Fiyat istikrarı ekonomimizin en önemli sorunu. Bunu mutlaka çözmeliyiz" diye konuştu.

Enflasyonu toplumun hiçbir kesiminin savunmayacağını vurgulayan Aras, "Bu nedenle enflasyonla, özel sektör ve kamu olarak birlikte mücadele etmek zorundayız. Mümkün olan en kısa zamanda enflasyonu düşük tek hanelere indirmeliyiz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ÜRETMEDEN BÜYÜYOR

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise Türkiye'nin üretmeyen büyüyen yapısına dikkat çekti. Turan, "Türkiye’de 2025 yılının ilk çeyreğinde açıklanmış olan büyüme verilerine baktığımız zaman, ekonomideki yavaşlamanın teyit edildiğini görüyoruz. Gayrisafi yurt içi hasıladaki yıllık bazda yüzde 2’lik büyümeye karşılık, imalat sanayi yüzde 2,4 küçüldü. Sanayideki performans zayıflığı sadece bu son çeyreğin meselesi değil. Büyümeyi, bir süredir büyümeyi sanayi üretimi dışındaki faaliyetler sürüklüyor. 2022’den bu yana gayrisafi yurt içi hasıla yüzde 4,5 büyürken, sanayi yüzde 1,1; tarım ise yüzde 1 büyüdü. Hiç şüphesiz Türkiye gibi büyük bir ekonomi için sanayisiz bir büyüme modeli elbette düşünülemez" dedi.