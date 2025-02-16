TÜSİAD soruşturma gündemi ile üst düzey toplanacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşması nedeniyle ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgili alenen yayma’ iddiasıyla soruşturma açıldı.

TÜSİAD soruşturma gündemi ile üst düzey toplantı kararı aldığı paylaşıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, soruşturma gündemi ile gerçekleşecek toplantıda TÜSİAD’ın onursal başkanları, YİK başkanları ve eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan isimlerin yer alacağı aktarıldı.

Toplantıda TÜSİAD’ın ‘akil isimleri’ olarak adlandırılan iş insanlarının soruşturma kararıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğinin ele alınacağı aktarıldı.

TOPLANTIDA KİMLER OLACAK?

TÜSİAD’ın onursal başkanları arasında Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Ömer Dinçkök, Muharrem Kayhan, Tuncay Özilhan ve Erkut Yücaoğlu bulunuyor. Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Muharrem Kayhan, Erkut Yücoğlu ve Tuncay Özilhan aynı zamanda YİK başkanlığını da üstlendi. Dernekte yönetim kurulu başkanlığı yapanlar arasında ise Ömer Dinçkök, Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı, Halis Komili, Muharrem Kayhan, Erkut Yücaoğlu, Tuncay Özilhan, Ömer Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Muharrem Yılmaz, Haluk Dinçer, Cansen Başaran Symes, Erol Bilecik ve Simone Kazlowski bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de büyük sermayenin çatı kuruluşu olan TÜSİAD'ın Genel Kurul toplantısı 13 Şubat'ta İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde yapılmıştı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri kamuoyunda tartışılmıştı.

“Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar” diyen Turan, son dönemde artan kayyum uygulamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmişti.

Seçilen belediye başkanları yerine kayyum atandığını vurgulayan ve son dönemdeki tutuklamalara dikkat çeken Ömer Aras ise medyanın baskı altına alınmasına değinmiş ve şunları söylemişti:

"Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz."

İKTİDARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

TÜSİAD yönetiminden gelen eleştirilere iktidardan tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.