TÜSİAD suçlamaları kabul etmedi

HABER MERKEZİ

TÜSİAD Genel Kurulu’nda Saray rejiminin politikalarına karşı sunulan eleştirilerin yankıları sürüyor.

Ülkedeki kayyumlara, gözaltı ve tutuklamalara, hedef göstermelere, artan soruşturmalara değinilen konuşmalarda iktidara ‘Güven duygumuz zedeleniyor’ mesajı verilirken TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, YİK Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

Sözcü’ye konuşan Turan, açıklamanın ardından üyelerden eleştiri alıp almadıkları sorusu üzerine “Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi” dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUZ

Turan, şu ifadeleri kullandı: “Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi. Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz. Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz.”

Açılan soruşturmanın yanı sıra Saray rejiminin bu günlere kol kola girerek geldiği sermayenin bu eleştirileri iktidar kanadından tepki çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin suskunluğu dikkat çekerken art arda yapılan açıklamalarda ‘Eski Türkiye yok’ vurgusu yapıldı.

Son olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından TÜSİAD’a yönelik tepki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz, “Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz” dedi.

Öte yandan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TÜSİAD Genel Kurulu’ndaki açıklamaları ‘toplumsal huzuru zedeleyici’ buldu. Dernekten yapılan açıklamada Türkiye’nin “ihracat ve yatırım noktasında istikrarlı bir çaba içerisinde olduğu” ifade edildi.

Mevcut ekonomik duruma ‘karamsar değil, çözüm yolları geliştirme odaklı’ bakıldığı ifade edildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Aras’ın ifadelerine ilişkin ise şöyle dendi:

“Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir. Bulunduğumuz dönemde, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir. Türkiye'nin ekonomik geleceği için reformların hayata geçirilmesini destekliyor, iş yapma ortamının iyileştirilmesi için çalışmalarımıza var gücümüzle katkı sunmaya devam ediyoruz.”

Hiç kimse konuşmasın isteniyor

Konuya ilişkin konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş ise iktidara tepki gösterdi. Yavaş, “TÜSİAD bir açıklamayı yapıyor, yarım saat sonra savcılık işleme başlıyor, bu da yandaş medyadan duyuruluyorsa, bunun herkes için anlamı şudur: ‘Konuşmayın arkadaşlar, hiç kimse konuşmasın.’ Peki, hiç kimse konuşmazsa biz doğruyu nerede bulacağız?” ifadelerini kullandı.