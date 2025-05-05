TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame: Adli para cezası talep edildi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Turan ve Aras'ın adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Turan ve Aras'ın içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulundukları anlatıldı.

PEK ÇOK SORUŞTURMADA ALGI OLUŞTURDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras'ın Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, depremler, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde oluşan liç yığını çökmesi, bazı belediye başkanları, belediye başkanlarının yerlerine kayyum atanması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu menajer Ayşe Barım ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili hukuki konularda algı oluşturdukları, toplumda endişe ve güvensizlik ortamı oluşturdukları, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargıya yönelik sözleri nedeniyle devam eden soruşturmalarda adil yargılanma ilkesi ve hukukun üstünlüğüne uyulmadığını söyledikleri iddia edildi.

Ayrınca 'yanıltıcı bilgileri' bulundukları konumlarından faydalanarak gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Turan ve Aras'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik güven probleminin oluştuğunu söylediklerinin aktarıldığı iddianamede, yürütülen soruşturma ve tahkikatlarda yargı görevini yürüten savcı, hakim, bilirkişi ve tanıkların her türlü etkiden uzak olarak görevlerini yerine getirmelerini etkiledikleri, bu şekilde yargı görevi yapanların kamuoyu karşısında yansızlığını koruyabilmesini de engelledikleri savunuldu.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' SINIRLARI AŞILMIŞ

İddianamede, Turan ve Aras'ın sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, sözlerinin haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, hukuksuzluk ve güven problemi olduğuna ilişkin kamu barışını bozan bilgiler verdikleri, hukuki konularda yargı görevlerini yapanları manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler verdikleri, ayrıca toplumun barış esasına dayalı hukuki güvenlik zemininde ülkede yaşadıklarına dair duyguyu zedeledikleri öne sürüldü.

ADLİ PARA CEZASI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, Turan ve Aras'ın İstanbul 28.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve haklarında zincirleme şekilde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen dava dosyasıyla irtibatlı olduğu gerekçesiyle aynı mahkemeye gönderildi.