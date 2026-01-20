TÜSİAD yöneticilerinin yargılandığı dava ertelendi

Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davada duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etmesi nedeniyle 6 Mart’a ertelendi.

Eski TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ın 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşmaları gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarından yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hâkim, son duruşmada Turan ve Aras’ın konuşmalarının çözümünün bilirkişiye gönderilmesini istemiş, dosyaya yeni atandığı için karar vermeyeceğini belirtmişti.

Turan ve Aras’ın avukatları, dosyanın yayınların yapıldığı platformlar anlamında da değerlendirilmesini talep etti. Hâkim, dava dosyasına bir katkısı olamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti. Savunma için süre talep eden sanık avukatları, “Dosyadaki hâkim değişikliğinden sonra yeni deliller toplanmıştır. Bir aydan kısa olmak üzere mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz.” dedi.

Avukatların taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 6 Mart saat 10.00’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat Perşembe günü TÜSİAD Genel Kurul’da yaptıkları konuşmada siyasi gelişmelere ilişkin yorumlarını açıklamıştı. Açıklamalardan bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma'' suçlamalarından iki isim hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak tarihinde yaptığı konuşmada, "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız" sözlerinin ardından Turan ve Aras hakkında zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.