TÜSİAD’dan makul seviye yorumu

Haber Merkezi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan asgari ücreti belirleyen işçi, işveren sendikaları ve devletin bir araya gelip makul bir yerde anlaşabileceklerini söyledi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Bloomberg HT’nin sorularını cevapladı.

Turan, 2025 yılının da kolay bir yıl olmayacağını söylerken, enflasyonun tek haneye düşmeden problemlerin çözülme şansı olmadığını belirtti. Faiz indirim sürecinin önümüzdeki dönem başlayacağını tahmin eden Turan, TCMB’nin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi iyimser bulduğunu sözlerine ekledi.

Turan, “Ekonomiyi sadece para politikası ile yönetemeyiz, mali taraf ile desteklenmeli. Faiz indirimlerine Ocak’ta da başlanılabilir, Aralık enflasyonunu görmeliyiz. Aylık yüzde 1,5 - 2 seviyesindeki enflasyonu birkaç ay görmeliyiz” dedi. Asgari ücret hakkında değerlendirmede bulunan Turan, “Asgari ücreti belirleyenler makul bir yerde anlaşabilir” dedi.