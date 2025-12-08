TÜSİAD’ın başkanı değişiyor: Muhtemel adaylar kim?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. 2022’de başlayan Orhan Turan dönemi yeni yılda sona erecek ve dernek yeni başkanını belirleyecek.

2026 yılının ilk ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda, TÜSİAD’ın yeni yönetimi 2 yıllığına göreve gelecek.

Dünya gazetesinin aktardığına göre mevcut başkan Orhan Turan yeniden aday olmayacak. Başkanlık için 3 isim istekli.

TÜSİAD kaynakları, mevcut yönetimde yer alan başkan yardımcılarının doğal aday olduklarını ifade etti. Buna göre TÜSİAD Başkan Yardımcısı Serpil Veral, Can Yücaoğlu ve Ozan Diren muhtemel adaylar olarak gösteriliyor.

HANGİSİ DAHA ÖNDE?

Bu üç isimden Yücaoğlu’nun şansının az olduğu öne sürülürken, mevcut yönetim kurulu içerisinde Perihan İnci’nin de ismi öne çıkıyor.

TÜSİAD’da teamüller gereği öncelik başkan yardımcılarında. Bu yüzden iki başkan yardımcısı da başkanlık için istekli olmazsa İnci’nin başkanlık adaylığı söz konusu olabilecek.

TÜSİAD’ın önde gelen isimlerinin oluruyla Ozan Diren isminde uzlaşıldığı, bununla birlikte sonraki dönemde Serpil Veral ile yola devam edilebileceği ardından da Perihan İnci döneminin geleceği bir senaryo dillendiriliyor.