TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı 165 oy alan Ozan Diren oldu.

"Patronlar Kulübü" olarak bilinen TÜSİAD'ın seçimli gerçekleştirilen 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Olağan Kurul'un açılış konuşmasını yaptı.

Turan, TÜSİAD Başkanlığı döneminde hayata geçirdikleri projelerden, yaptıkları temaslardan ve katıldıkları etkinliklerden bahsederek, bu dönemde uluslararası temaslarını ABD, Çin ve Avrupa Birliği ekseninde yürüttüklerini anlattı.

Orhan Turan, "TÜSİAD'ın gücü kişilerden değil, taşıdığı fikirlerden gelir. Kurumlar kişilerle başlar ama fikirlerle yaşar ve o fikirler doğru ellerde yaşamaya devam eder. Bu vesileyle görevi devralacak yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Bu bayrağı daha da ileri taşıyacaklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Fotoğraf: Orhan Turan / AA

NÂZIM'IN ŞİİRİNİ OKUDU

55. Olağan Genel Kurul'un Nâzım Hikmet’in 124. doğum gününe denk geldiğini belirten Turan, usta şairin "Davet" şiiriyle konuşmasını tamamladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, kalkınmanın, 2026'nın ana gündeminin "verimlilik seferberliği" olması gerektiğini belirterek "Bugün yaptığımız mal ve hizmet üretiminden daha iyisini yapmak zorundayız. Katma değeri yüksek, daha kaliteli, AB standartlarına uygun, yüksek teknoloji kullanarak daha az kaynakla daha fazla ürün ve hizmet üretmeliyiz" diye konuştu.

Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Verimlilik Türkiye'nin enflasyonsuz refah üretebilmesinin ve dünyada rekabetçi olabilmesinin temel yoludur. Verimlilik artarsa ücretler reel olarak artar, dış açık küçülür, gelir dağılımı düzelir. Türkiye açısından mesele net. Bunu görmeliyiz. Verimliliği artırarak rekabet gücü yaratacak stratejik avantajlarımız var. Bunları akılcı kullanarak verimlilik artırımını sağlamalıyız. Bulunduğumuz coğrafyayı ekonomik güce çevirme avantajımız var. 4 saatlik uçuş mesafesinde 3 milyar nüfus yaşıyor. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya. Böyle bir coğrafi avantaj başka hiçbir ülkede yok. Kısaca eşsiz bir pazar erişimine sahibiz."

Fotoğraf: Ömer Aras / AA

OZAN DİREN 165 OY ALDI

Konuşmaların ardından seçim yapıldı. Seçimde Ozan Diren 165 oy alarak TÜSİAD başkanlığına seçildi. Diren, 2026-2027 döneminde görev yapacak. Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevine yeniden Ömer Aras getirildi.