TÜSTAV'dan 'Kanlı 1 Mayıs' için yeni belgeler

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), "Kanlı 1 Mayıs" olarak adlandırılan 1 Mayıs 1977'de yaşamanı yitirenleri için yeni belgeler yayımladı.

Paylaşılan bilgilerde, DİSK tarafından tarafından toplanan bilgiler, alınan listeler ve soru formlarını içeren belgeler yer aldı.

Belgenin birinci sayfasında şu ifadeler yer aldı:

"DİSK Tarafından 1 Mayıs 197 tarihinde Taksim Meydanında düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlama töreninde çıkan olaylarda aşağıda isimleri, soyadları ve meslekleri yazılan kişiler ölmüşlerdir.

1 Mayıs şehitleriyle ilgili bilgi toplama amacıyla DİSK Basın-yayın Tanıtma Dairesi tarafından yeteri kadarı soru formu basılmış ve bilgiler bu form çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bazı şehitlerin aileleriyle ilişki kurulmuş, bazılarıyla ise bağlı bulundukları demokratik kuruluşlar ya da sendikaları yoluyla bilgi toplanmıştır.

Elimizde iki liste vardır. Bunlardan birincisi morgdan alınan liste diğeri ise savcılıktan alınan listedir. Ancak bu iki listedeki isiler birbirlerini tutmamaktadır. Morg listesine göre ölü sayısı 36’dır. Savcılık listesine göre bu sayı 31’dir."

Bu yıl 1 Mayıs'ta 1977'de Taksim Meydanında yaşamını yitirenler hakkında DİSK @diskinsesi tarafından toplanan bilgiler, alınan listeler ve soru formlarını içeren belgeleri paylaşıyoruz. Anılarına ve mücadelelerine saygıyla#1Mayıs

Belgelerin tamamı için: https://t.co/rNqHLBVIyh pic.twitter.com/kUPVEYJ7b1 — TÜSTAV (@tustav92) May 1, 2025

KANLI 1 MAYIS

1 Mayıs 1977’de Türkiye’nin en büyük katliamlarından birisi yaşandı.

1 Mayıs sabahı Beşiktaş’ta yüz binlerce insan erken saatlerde toplanarak adı Taksim Meydanı’na yürümek için harekete geçti. Alanı gençlerden, işçilerden ve emekçilerden oluşan kitleler doldurdu. DİSK Başkanı Kemal Türkler’in konuşmasını bitirmek ve son yürüyüş kolu alana girmek üzereyken, alanın Tarlabaşı tarafından üç el silah sesi duyuldu.

Silah sesi sonrası miting alanının çevresindeki binalarda; Sular İdaresi ve Intercontinental Otel’inde pusuya yatan kişiler, alandaki yüz binlerce insan üzerine otomatik silahlarla kurşun yağdırdı. Yaylım ateşine paralel panzerler hücuma geçti. Ses bombaları ve otomatik silahların ateşi büyük bir panik yarattı. Kaçamaya çalışan birçok insan panzerlerin altında ve izdiham içinde sıkışarak can verdi. Panikle Kazancı yokuşuna sürüklenen binlerce kişi üzerine beyaz bir arabadan otomatik silahlarla ateş açıldı. Bu sırada yokuşa park edilen bir kamyon yolu tıkamıştı. Burada büyük bir izdiham meydana gelerek 41 kişi katledildi.