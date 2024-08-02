TUS’u kazanan hekimler mağdur

Martta girdikleri Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan hekimler haziran ayından beri kliniklerine yerleştirilmeyi bekliyor. Mağdur olan hekimlerden biri maddi olarak ciddi kayıp içinde olduklarını söyledi.

17 Mart’ta gerçekleşen TUS’a giren hekimler, 20-28 Mayıs tarihleri arasında tercih yaptı. 2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ise 3 Haziran’da açıklandı. 11-17 Temmuz tarihleri arasında ek yerleştirme için tercih yapan hekimlerin sonuçları da 29 Temmuz’da açıklandı. Tüm yerleştirme sonuçları açıklanmasına rağmen hekimlerin hâlâ Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) düşmediği ve mağdur olduğu öğrenildi.

Mağdur olan bir hekim, şunları söyledi: “Klinik değiştirecek hekimler ciddi bir mobbinge maruz kalıyor. Asistanlığa başlayacağı yerden ev tutan bazı hekimler, ÇKYS’ye düşmediği için iki ev kirası ödemek zorunda kalıyor. Belirsizlik psikolojisi oldukça zor ve bu durum yaşam koşulları ile birleşince hekimler tükenmişlik sendromu yaşıyoruz. Şu anda asistan olan ve bölüm değiştirecek olan arkadaşlarımız bu sebepten dolayı nöbet listesinden çıkarıldılar ve para kazanamıyorlar.”

TTB Merkez Konsey Üyesi Ali Karakoç ‘‘TUS sonucunda bu dönem yaklaşık 2 aylık bir gecikme var. Sınavına giren arkadaşların neredeyse tamamı acillerde çalışıyor. Acillerde gerçekten bir hekim açığı var ama sorunun bundan kaynaklı olup olmadığını bilmiyoruz. Bu kadar topluca bir gecikme pek rastladığımız bir durum değil. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmalı’’ dedi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da ‘‘Bazı kurumlarda pratisyen hekim eksikliği olabilir veya sistemsel bir sorun var. Ancak bu durum genel olarak yaşanılan bir aksaklığı ve sürecin ciddiye alınmadığını gösteriyor’’ diye konuştu. DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan da konuyu Meclis gündemine taşıdı.